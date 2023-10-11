Вєра Звонарьова – Ангеліна Калініна (Україна) 0:2 (5:7, 1:6)

Тенісистки втретє зустрічалися між собою. Після матчу у Китаї рахунок став 2:1 на користь українки, пише 24 Канал.

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У першому сеті колишня друга ракетка світу та дворазова фіналістка турнірів Grand Slam в одиночному розряді чинила неабиякий спротив Ангеліні Калініній. У перших 10 геймах суперниці впевнено брали свою подачу, і лише у двох із них були брейк-поінти. Проте за рахунку 5:5 українка змогла нав'язати боротьбу на прийомі та з четвертої спроби здійснила брейк, після цього не залишивши шансів при подачі на сет.

У другій партії вже все було набагато спокійніше. Ангеліна одного разу віддала гейм на своїй подачі, а всі інші у сеті залишила за собою та розгромно перемогла з рахунком 6:1.

Усього тенісистки провели на корті 1 годину 36 хвилин. Уродженка Нової Каховки не зробила жодного ейсу при 2 подвійних помилках, реалізувала 5 із 10 брейк-поінтів та виграла 8 із 9 геймів на своїй подачі.

Наступною суперницею Калініної стане переможниця пари Чжен – Саккарі.

Довідка. На турнірі у Чженчжоу також продовжує свої виступи Леся Цуренко. У матчі 1/8 фіналу вона зіграє проти першої ракетки Хорватії Донни Векіч. Зустріч відбудеться 11 жовтня, початок – не раніше 15:00.