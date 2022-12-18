Новая вершина в карьере: Калинина впервые выиграла элитный турнир на уровне WTA

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина успешно выступила на престижном турнире во французском Лиможе. Наша теннисистка завоевала трофей серии WTA

Украинка Ангелина Калинина выиграла свой первый турнир на уровне WTA. Наша спортсменка в финале встречалась с представительницей Дании Кларой Таусон (115-е место в мировом рейтинге WTA).

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Финальный матч длился 2 часа 18 минут. Калинина во время матча четырежды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из девяти брейкпоинтов.

В итоге первая ракетка Украины обыграла в трех сетах 19-летнюю Клару Таусон со счетом 6:3, 5:7, 6:4.

Ангеліна Калініна з трофеєм WTA / instagram.com/angie_kalinina

WTA 125. Лимож (Франция). Финал

Ангелина Калинина (Украина, 5) – Клара Таусон (Дания) – 2:1 (6:3, 5:7, 6:4)

Следует отметить, что для Калининой это дебютный трофей на уровне WTA. Ранее теннисистка выигрывала турниры на уровне тура ITF.

Путь Калининой к победе в Лиможе: