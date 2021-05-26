Калинина впервые вышла в финал квалификации Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Ангелина Калинина 26 мая сыграла в 1/2 финала квалификации Ролан Гаррос. Украинка обыграла Луа Буассон из Франции.

Луа Буассон (Франция) – Ангелина Калинина (Украина) 0:2 (4:6, 3:6)

Украинка в двух сетах вышла в финал квалификации Открытого чемпионата Франции. Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут.

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Теннисистка из Новой Каховки в первом сете проиграла первый гейм, но сразу взяли три подряд розыгрыша. Первые восемь геймов игра в исполнении девушек была похожа на качели, в которых более устойчивой была украинка. Ангелина использовала только третий брейк и вышла вперед в партии. Калинина уверенно довела сет до победного благодаря качественной подаче под ноль – 4:6.

Вторая партия матча была очень зрелищной. Теннисистки проиграли пять подряд геймов на своих подачах, обменявшись любезностями – 2:3. При счете 3:5 в пользу украинки Буассон отдала свою подачу и весь матч – 3:6.

В матче с Буассон Калинина подала 1 эйс, сделала 20 виннеров и не имеет в своем пассиве ни одной двойной ошибки. Показатель очков на первой подаче составил 51%. Украинка сделала на 10 невынужденных ошибок меньше, чем соперница – 29.