Луа Буассон (Франція) – Ангеліна Калініна (Україна) 0:2 (4:6, 3:6)

Українка у двох сетах вийшла у фінал кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції. Тенісистки провели на корті 1 годину 36 хвилин.

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Тенісистка з Нової Каховки у першому сеті програла перший гейм, але відразу взяли три поспіль розіграші. Перші вісім геймів гра у виконанні дівчам була схожа на гойдалки, у яких стійкішою була українка. Ангеліна використала лише третій брейк та вийшла вперед у партії. Калініна впевнено довела сет до переможного завдяки якісній подачі під нуль – 4:6.

Друга партія матчу була дуже видовищною. Тенісистки програли п'ять поспіль геймів на власних подачах, обмінявшись люб'язностями – 2:3. За рахунку 3:5 на користь українки Буассон віддала власну подачу та весь матч – 3:6.

У матчі з Буассон Калініна подала 1 ейс, зробила 20 віннерів та не має у своєму пасиві жодної подвійної помилки. Показник очок на першій подачі склав 51%. Українка зробила на 10 невимушених помилок менше, ніж суперниця – 29.