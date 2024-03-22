Ангелина Калинина (Украина) – Каролин Возняцки (Дания) 2:1 (5:7, 7:5, 6:4)

Ангелина Калинина стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Майами сразу со второго раунда. Жребий не пожалел украинку, выбрав ей в соперницы бывшую лидерку WTA Каролин Возняцки из Дании, пишет 24 Канал.

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Суперкамбэк Калининой

Матч выдался непростым для украинской теннисистки. В стартовом сете Ангелина уступила Возняцки 5:7. Начало второй партии снова было за экс-первой ракеткой мира. Калинина уступала 2:5, но сумела выиграть пять подряд геймов и завершить сет 7:5 в свою пользу.

В решающем сете украинка вела 3:1, после чего Возняцки взяла медицинский тайм-аут. После перерыва датчанка восстановила паритет. Однако Калинина выиграла три гейма из четырех и закрыла сет со счетом 6:4. Это была первая встреча теннисисток.

Драматический матч длился 3 часа и 17 минут. Это второй самый длинный поединок на уровне WTA-тура в карьере уроженки Новой Каховки.

Видеообзор матча Калинина – Возняцки

К сожалению, в другом матче второго круга Леся Цуренко уступила Грет Миннен из Бельгии.

Леся Цуренко (Украина) - Грет Миннен (Бельгия) 0:2 (5:7, 1:6)

Важно! В следующем раунде Ангелина сыграет против победительницы матча между Паулы Бадосы из Испании и "нейтральной" Арины Сабаленко.