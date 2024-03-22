Ангеліна Калініна (Україна) – Каролін Возняцкі (Данія) 2:1 (5:7, 7:5, 6:4)

Ангеліна Калініна стартувала на хардовому турнірі WTA 1000 у Маямі одразу з другого раунду. Жереб не пошкодував українку, обравши їй в суперниці колишню лідерку WTA Каролін Возняцкі з Данії, пише 24 Канал.

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Суперкамбек Калініної

Матч видався непростим для української тенісистки. У стартовому сеті Ангеліна поступилася Возняцкі 5:7. Початок другої партії знову був за експершою ракеткою світу. Калініна поступалася 2:5, але зуміла виграти п'ять поспіль геймів та завершити сет 7:5 на свою користь.

У вирішальному сеті українка вела 3:1, після чого Возняцкі взяла медичний тайм-аут. Після перерви данка відновила паритет. Проте Калініна виграла три гейми з чотирьох та закрила сет з рахунком 6:4. Це була перша зустріч тенісисток.

Драматичний матч тривав 3 години та 17 хвилин. Це другий найдовший поєдинок на рівні WTA-туру у кар'єрі уродженки Нової Каховки.

Відеоогляд матчу Калініна – Возняцкі

На жаль, в іншому матчі другого кола Леся Цуренко поступилася Грет Міннен з Бельгії.

Леся Цуренко (Україна) — Грет Міннен (Бельгія) 0:2 (5:7, 1:6)

Важливо! У наступному раунді Ангеліна зіграє проти переможниці матчу між Паули Бадоси з Іспанії та "нейтральної" Аріни Сабалєнко.