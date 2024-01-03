Тотальный провал украинок: Костюк проиграла россиянке, Калинина и Цуренко уступили фрацуженкам

Наши девушки не лучшим образом приступили к спортивному 2024 году. На турнирах в Брисбене и Окленде из наших представительниц осталась только Элина Свитолина.

В Австралии начался новый теннисный сезон-2024. На турнир категории WTA500 в Брисбене съехались 48 топ-теннисисток, среди которых трое украинок, пишет 24 канал.

По теме Российский дрон попал в дом в Одессе, где живет бабушка Ястремской

Впрочем, продержались они на соревновании недолго. Еще в первом круге свой путь завершила Даяна Ястремская, проигравшая Дарии Севилл из Австралии (0:6, 4:6).

А во втором раунде свои ракетки зачехлили Марта Костюк и Ангелина Калинина. Киевлянка получила у соперницы "нейтральную" теннисистку из России Дарью Касаткину. Марта смогла дать бой сопернице, но слишком часто отдавала гейма на своей подаче.

В конце концов, россиянка одержала победу в двух сетах (6:3, 6:4). А вот Ангелина Калинина была фавориткой в дуэли против третьей ракетки Франции Клары Бюрель. Первый сет соперница вырвала благодаря брейку в девятом сете (6:4).

Читайте также Фанатка Светолиной следила за победой теннисистки, несмотря на ужасный обстрел Украины: реакция Элины

Вторую Ангелина отдала почти без борьбы (1:6). Таким образом, на соревновании в Брисбене наших спортсменок не осталось. Также в параллельном турнире в Окленде свой путь завершила Леся Цуренко.

Теннисистка из Ровенщины во втором круге уступила Диан Перри, хотя и смогла одержать верх в первом сете (6:2, 4:6, 1:6). На турнире в Новой Зеландии остается Элина Свитолина, которая во втором раунде будет противостоять британке Эмми Радукану.