Ангелина Калинина – Беатрис Хаддад Май 2:1 (2:6, 6:4, 6:2)

2 часа 31 минуту понадобилось Ангелине Калининой, чтобы неожиданно пробиться в 1/8 финала турнира в Майами. Украинка смогла преодолеть 62-ю ракетку мира, сообщает 24 канал.

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Первая партия осталась за теннисисткой из Бразилии – 2:6. Второй сет начался с двух подряд геймов для Маи. Калининий удалось сделать камбек и сравняться по сетам – 6:4.

Все решалось в третьей партии. Прекрасное начало для победы выдала Ангелина, выиграв четыре подряд гейма – 4:0. Далее бразильянка с трудом размочила ноль в своей графе геймов – 4:1. Но своего украинка уже не отдала – 6:2.

Калинина сенсационно продолжает свой путь в Майами. Ангелина последняя из украинок, остающаяся в борьбе за трофей.

За матч Калинина совершила 3 ​​подачи вылет, 6 двойных ошибок и отыграла 7 из 11-ти возможных брейков.

Обратите внимание! Следующей соперницей украинской теннисистки будет американка Джессика Пегула (WTA №28). Поединок намечен на 29 марта.