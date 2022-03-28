Ангеліна Калініна – Беатріс Хаддад Мая 2:1 (2:6, 6:4, 6:2)

2 години 31 хвилину знадобилось Ангеліні Калініній, щоб несподівано пробитись в 1/8 фіналу турніру у Маямі. Українка змогла здолати 62-гу ракетку світу, повідомляє 24 канал.

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Перша партія залишилась за тенісисткою з Бразилії – 2:6. Другий сет розпочався з двох поспіль геймів для Маї. Калініній вдалось зробити камбек та зрівнятись за сетами – 6:4.

Все вирішувалось у третій партії. Чудовий початок для перемоги видала Ангеліна, вигравши чотири поспіль гейми – 4:0. Далі бразилійка з труднощами розмочила нуль у своїй графі геймів – 4:1. Але свого українка вже не віддала – 6:2.

Калініна сенсаційно продовжує свій шлях у Маямі. Ангеліна остання з українок, яка залишається у боротьбі за трофей.

За матч Калініна зробила 3 подачі виліт, аж 6 подвійних помилок та відіграла 7 із 11-ти можливих брейків.

Зверніть увагу! Наступною суперницею української тенісистки буде американка Джессіка Пегула (WTA №28). Поєдинок запланований на 29 березня.