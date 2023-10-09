"Везет" с представительницами России: Цуренко и Калинина с побед стартовали на турнире в Китае

Двое украинок удачно отыграли первый круг на соревновании WTA500 в Чжэнчжоу. Катерина Володько остановилась на первой же сопернице.

В китайском городе Чжэнчжоу стартовал престижный теннисный турнир среди женщин. На соревнование категории WTA500 съехались 28 спортсменок, пишет 24 канал.

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Три украинки в Китае

Среди них и три украинок. Ангелина Калинина напрямую попала в основную сетку. В свою очередь, Леся Цуренко и Екатерина Володько удачно прошли квалификацию.

В понедельник, 9 октября, девушки отыграли свои первые матчи. К сожалению, для Володьки он стал последним. Украинка пыталась дать бой хозяйке турнира Чжен Циньвен, но в конце концов первая ракетка Китая торжествовала в двух сетах (4:6, 3:6).

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Путь через "нейтральных" россиянок

А вот остальные две представительницы Украины прошли во второй круг. Леси Цуренко пришлось стартовать против "нейтральной" Дианы Шнайдер. Теннисистка из Ровенской области на классе переиграла россиянку, которая смогла навязать борьбу только в первом сете (6:4, 6:2).

Во втором раунде Цуренко будет играть против первой ракетки Хорватии Донны Векич. Также в следующий круг попала и Ангелина Калинина.

Уроженка Новой Каховки без проблем разобралась с Эллен Перес из Австралии - 6:1, 6:3. Следующей оппоненткой Ангелины станет представительница России, а именно победительница пары Вероника Кудерметова – Вера Звонарева.