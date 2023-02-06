Землетрясение в Турции внесло коррективы: новый график матчей Winter Cup-2023

6 февраля в Турции должен был начаться международный футбольный турнир Winter Cup-2023. Однако стихийная беда нарушила планы организаторов соревнований.

В Турции ночью 6 февраля произошло ряд мощных землетрясений, эпицентр которых находился на северо-востоке страны. По предварительным данным, погибли более тысячи человек. В связи с трагедией власти Турции запретили все официальные спортивные мероприятия.

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Денисов: Начинать Winter Cup было бы ошибкой

Организаторы Winter Cup приняли решение перенести старт соревнований. Об этом Александр Денисов сообщил в Instagram.

"В связи с трагическими событиями в Турции есть прямой запрет на любые официальные спортивные мероприятия, турниры и все остальное.

А наш турнир – прежде всего международный. Съемку мы производим телевизионными камерами. Это все очень серьезно. Этого сейчас никто не разрешит делать.

Большое горе в стране – начинать турнир было бы ошибкой. Мы приняли решение перенести старт турнира на 10 февраля", – рассказал Денисов.

Также Денисов обнародовал новый календарь матчей Winter Cup-2023. Турнир откроет матч Полесья – Верес, который состоится 10 февраля.

Обновленный календарь Winter Cup-2023

10 февраля – Полесье (Житомир) – Верес (Ровно)

11 февраля – Ворскла (Полтава) – Левадия (Эстония)

14 февраля – Полесье – Левадия

15 февраля – Ворскла – Верес

17 февраля – Верес – Левадия

18 февраля – Полесье – Ворскла

Календарь Winter Cup-2023 / instagram.com/alexander_denysov_