Календарь матчей УПЛ: чемпионат стартует 25 июля, Динамо против Шахтера сыграет 2 октября

Уже 25 июля стартует самая чемпионат Украины по футболу. В этом сезоне в УПЛ будет 16 команд, поэтому запланировано 30 туров.

В сезоне 2021/2022 в УПЛ выступят 16 команд. Это Динамо, Шахтер, Заря, Колос, Ворскла, Десна, Днепр-1, Львов, Александрия, Рух, Мариуполь, Ингулец, Олимпик, а также три новичка – Верес, Черноморец и Металлист 1925.

Примечательно Когда украинские клубы стартуют в еврокубках

Первый тур УПЛ запланирован на 25 июля. Всего запланировано, что в 2021 году будет сыграно 18 туров – все матчи первого круга и еще три тура со второго круга. 18-й тур запланирован на 11 декабря (базовая дата).

Завершиться чемпионат должен 21 мая 2022 года, когда состоятся матчи заключительного, 30-го тура.

Стоит отметить, что на 24 июля запланирован матч за Суперкубок Украины. За этот трофей поборются Динамо и Шахтер. Поэтому вполне возможно, что их матчи первого тура буду перенесены на другую дату. Резервной датой может быть 20 июля.

Что до "украинскому классического", то в первом туре оно состоится на поле Динамо – матч против Шахтера в 10 туре (базовая дата 2 октября)

Календарь матчей УПЛ

1 тур. 25 июля 2021

Динамо – Олимпик

Шахтер – Ингулец

Заря – Александрия

Верес – Колос

Ворскла – Днепр-1

Десна – Черноморец

Львов – Мариуполь

Металлист 1925 – Рух

2 тур. 31 июля 2021

Динамо – Верес

Львов – Шахтер

Ингулец – Заря

Колос – Металлист 1925

Ворскла – Рух

Мариуполь – Десна

Черноморец – Днепр-1

Олимпик – Александрия

3 тур. 7 августа 2021

Заря – Динамо

Шахтер – Александрия

Олимпик – Колос

Ворскла – Львов

Десна – Ингулец

Днепр-1 – Мариуполь

Рух – Верес

Металлист 1925 – Черноморец

4 тур. 14 августа 2021

Ингулец – Динамо

Шахтер – Металлист 1925

Заря – Олимпик

Колос – Рух

Верес – Ворскла

Десна – Днепр-1

Львов – Александрия

Мариуполь – Черноморец

5 тур. 21 августа 2021

Динамо – Десна

Черноморец – Шахтер

Мариуполь – Заря

Колос – Александрия

Ворскла – Металлист 1925

Днепр-1 – Рух

Львов – Ингулец

Верес – Олимпик

6 тур. 28 августа 2021

Динамо – Колос

Олимпик – Шахтер

Заря – Ворскла

Десна – Верес

Металлист 1925 – Днепр-1

Рух – Львов

Черноморец – Александрия

Ингулец – Мариуполь

7 тур. 11 сентября 2021

Металлист 1925 – Динамо

Шахтер – Днепр-1

Рух – Заря

Колос – Мариуполь

Ворскла – Десна

Верес – Львов

Александрия – Ингулец

Олимпик – Черноморец

8 тур. 18 сентября 2021

Динамо – Александрия

Мариуполь – Шахтер

Заря – Черноморец

Ингулец – Колос

Ворскла – Олимпик

Десна – Рух

Днепр-1 – Верес

Львов – Металлист 1925

9 тур. 25 сентября 2021

Рух – Динамо

Шахтер – Верес

Днепр-1 – Заря

Колос – Ворскла

Десна – Металлист 1925

Олимпик – Львов

Александрия – Мариуполь

Черноморец – Ингулец

10 тур. 2 октября 2021

Динамо – Шахтер

Заря – Десна

Колос – Черноморец

Ворскла – Ингулец

Львов – Днепр-1

Верес – Александрия

Мариуполь – Рух

Металлист 1925 – Олимпик

11 тур. 16 октября 2021

Львов – Динамо

Шахтер – Заря

Днепр-1 – Колос

Александрия – Ворскла

Олимпик – Десна

Ингулец – Рух

Мариуполь – Металлист 1925

Черноморец – Верес

12 тур. 23 октября 2021

Динамо – Днепр-1

Ворскла – Шахтер

Заря – Колос

Десна – Александрия

Черноморец – Львов

Рух – Олимпик

Верес – Мариуполь

Металлист 1925 – Ингулец

13 тур. 30 октября 2021

Мариуполь – Динамо

Шахтер – Десна

Металлист 1925 – Заря

Колос – Львов

Ворскла – Черноморец

Днепр-1 – Олимпик

Рух – Александрия

Ингулец – Верес

14 тур. 6 ноября 2021

Динамо – Ворскла

Колос – Шахтер

Заря – Верес

Львов – Десна

Ингулец – Днепр-1

Александрия – Металлист 1925

Черноморец – Рух

Олимпик – Мариуполь

15 тур. 20 ноября 2021