Календарь матчей УПЛ: чемпионат стартует 25 июля, Динамо против Шахтера сыграет 2 октября

Уже 25 июля стартует самая чемпионат Украины по футболу. В этом сезоне в УПЛ будет 16 команд, поэтому запланировано 30 туров.
В сезоне 2021/2022 в УПЛ выступят 16 команд. Это Динамо, Шахтер, Заря, Колос, Ворскла, Десна, Днепр-1, Львов, Александрия, Рух, Мариуполь, Ингулец, Олимпик, а также три новичка – Верес, Черноморец и Металлист 1925.
Примечательно Когда украинские клубы стартуют в еврокубках
Первый тур УПЛ запланирован на 25 июля. Всего запланировано, что в 2021 году будет сыграно 18 туров – все матчи первого круга и еще три тура со второго круга. 18-й тур запланирован на 11 декабря (базовая дата).
Завершиться чемпионат должен 21 мая 2022 года, когда состоятся матчи заключительного, 30-го тура.
Стоит отметить, что на 24 июля запланирован матч за Суперкубок Украины. За этот трофей поборются Динамо и Шахтер. Поэтому вполне возможно, что их матчи первого тура буду перенесены на другую дату. Резервной датой может быть 20 июля.
Что до "украинскому классического", то в первом туре оно состоится на поле Динамо – матч против Шахтера в 10 туре (базовая дата 2 октября)
Календарь матчей УПЛ
1 тур. 25 июля 2021
- Динамо – Олимпик
- Шахтер – Ингулец
- Заря – Александрия
- Верес – Колос
- Ворскла – Днепр-1
- Десна – Черноморец
- Львов – Мариуполь
- Металлист 1925 – Рух
2 тур. 31 июля 2021
- Динамо – Верес
- Львов – Шахтер
- Ингулец – Заря
- Колос – Металлист 1925
- Ворскла – Рух
- Мариуполь – Десна
- Черноморец – Днепр-1
- Олимпик – Александрия
3 тур. 7 августа 2021
- Заря – Динамо
- Шахтер – Александрия
- Олимпик – Колос
- Ворскла – Львов
- Десна – Ингулец
- Днепр-1 – Мариуполь
- Рух – Верес
- Металлист 1925 – Черноморец
4 тур. 14 августа 2021
- Ингулец – Динамо
- Шахтер – Металлист 1925
- Заря – Олимпик
- Колос – Рух
- Верес – Ворскла
- Десна – Днепр-1
- Львов – Александрия
- Мариуполь – Черноморец
5 тур. 21 августа 2021
- Динамо – Десна
- Черноморец – Шахтер
- Мариуполь – Заря
- Колос – Александрия
- Ворскла – Металлист 1925
- Днепр-1 – Рух
- Львов – Ингулец
- Верес – Олимпик
6 тур. 28 августа 2021
- Динамо – Колос
- Олимпик – Шахтер
- Заря – Ворскла
- Десна – Верес
- Металлист 1925 – Днепр-1
- Рух – Львов
- Черноморец – Александрия
- Ингулец – Мариуполь
7 тур. 11 сентября 2021
- Металлист 1925 – Динамо
- Шахтер – Днепр-1
- Рух – Заря
- Колос – Мариуполь
- Ворскла – Десна
- Верес – Львов
- Александрия – Ингулец
- Олимпик – Черноморец
8 тур. 18 сентября 2021
- Динамо – Александрия
- Мариуполь – Шахтер
- Заря – Черноморец
- Ингулец – Колос
- Ворскла – Олимпик
- Десна – Рух
- Днепр-1 – Верес
- Львов – Металлист 1925
9 тур. 25 сентября 2021
- Рух – Динамо
- Шахтер – Верес
- Днепр-1 – Заря
- Колос – Ворскла
- Десна – Металлист 1925
- Олимпик – Львов
- Александрия – Мариуполь
- Черноморец – Ингулец
10 тур. 2 октября 2021
- Динамо – Шахтер
- Заря – Десна
- Колос – Черноморец
- Ворскла – Ингулец
- Львов – Днепр-1
- Верес – Александрия
- Мариуполь – Рух
- Металлист 1925 – Олимпик
11 тур. 16 октября 2021
- Львов – Динамо
- Шахтер – Заря
- Днепр-1 – Колос
- Александрия – Ворскла
- Олимпик – Десна
- Ингулец – Рух
- Мариуполь – Металлист 1925
- Черноморец – Верес
12 тур. 23 октября 2021
- Динамо – Днепр-1
- Ворскла – Шахтер
- Заря – Колос
- Десна – Александрия
- Черноморец – Львов
- Рух – Олимпик
- Верес – Мариуполь
- Металлист 1925 – Ингулец
13 тур. 30 октября 2021
- Мариуполь – Динамо
- Шахтер – Десна
- Металлист 1925 – Заря
- Колос – Львов
- Ворскла – Черноморец
- Днепр-1 – Олимпик
- Рух – Александрия
- Ингулец – Верес
14 тур. 6 ноября 2021
- Динамо – Ворскла
- Колос – Шахтер
- Заря – Верес
- Львов – Десна
- Ингулец – Днепр-1
- Александрия – Металлист 1925
- Черноморец – Рух
- Олимпик – Мариуполь
15 тур. 20 ноября 2021
- Черноморец – Динамо
- Шахтер – Рух
- Львов – Заря
- Десна – Колос
- Ворскла – Мариуполь
- Днепр-1 – Александрия
- Олимпик – Ингулец
- Верес – Металлист 1925