Календарь матчей УПЛ: чемпионат стартует 25 июля, Динамо против Шахтера сыграет 2 октября

15 июня 2021 , 17:35
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Источник:

УПЛ

Уже 25 июля стартует самая чемпионат Украины по футболу. В этом сезоне в УПЛ будет 16 команд, поэтому запланировано 30 туров.

В сезоне 2021/2022 в УПЛ выступят 16 команд. Это Динамо, Шахтер, Заря, Колос, Ворскла, Десна, Днепр-1, Львов, Александрия, Рух, Мариуполь, Ингулец, Олимпик, а также три новичка – Верес, Черноморец и Металлист 1925.

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Первый тур УПЛ запланирован на 25 июля. Всего запланировано, что в 2021 году будет сыграно 18 туров – все матчи первого круга и еще три тура со второго круга. 18-й тур запланирован на 11 декабря (базовая дата).

Завершиться чемпионат должен 21 мая 2022 года, когда состоятся матчи заключительного, 30-го тура.

Стоит отметить, что на 24 июля запланирован матч за Суперкубок Украины. За этот трофей поборются Динамо и Шахтер. Поэтому вполне возможно, что их матчи первого тура буду перенесены на другую дату. Резервной датой может быть 20 июля.

Что до "украинскому классического", то в первом туре оно состоится на поле Динамо – матч против Шахтера в 10 туре (базовая дата 2 октября)

Календарь матчей УПЛ

1 тур. 25 июля 2021

  • Динамо – Олимпик
  • Шахтер – Ингулец
  • Заря – Александрия
  • Верес – Колос
  • Ворскла – Днепр-1
  • Десна – Черноморец
  • Львов – Мариуполь
  • Металлист 1925 – Рух

2 тур. 31 июля 2021

  • Динамо – Верес
  • Львов – Шахтер
  • Ингулец – Заря
  • Колос – Металлист 1925
  • Ворскла – Рух
  • Мариуполь – Десна
  • Черноморец – Днепр-1
  • Олимпик – Александрия

3 тур. 7 августа 2021

  • Заря – Динамо
  • Шахтер – Александрия
  • Олимпик – Колос
  • Ворскла – Львов
  • Десна – Ингулец
  • Днепр-1 – Мариуполь
  • Рух – Верес
  • Металлист 1925 – Черноморец

4 тур. 14 августа 2021

  • Ингулец – Динамо
  • Шахтер – Металлист 1925
  • Заря – Олимпик
  • Колос – Рух
  • Верес – Ворскла
  • Десна – Днепр-1
  • Львов – Александрия
  • Мариуполь – Черноморец

5 тур. 21 августа 2021

  • Динамо – Десна
  • Черноморец – Шахтер
  • Мариуполь – Заря
  • Колос – Александрия
  • Ворскла – Металлист 1925
  • Днепр-1 – Рух
  • Львов – Ингулец
  • Верес – Олимпик

6 тур. 28 августа 2021

  • Динамо – Колос
  • Олимпик – Шахтер
  • Заря – Ворскла
  • Десна – Верес
  • Металлист 1925 – Днепр-1
  • Рух – Львов
  • Черноморец – Александрия
  • Ингулец – Мариуполь

7 тур. 11 сентября 2021

  • Металлист 1925 – Динамо
  • Шахтер – Днепр-1
  • Рух – Заря
  • Колос – Мариуполь
  • Ворскла – Десна
  • Верес – Львов
  • Александрия – Ингулец
  • Олимпик – Черноморец

8 тур. 18 сентября 2021

  • Динамо – Александрия
  • Мариуполь – Шахтер
  • Заря – Черноморец
  • Ингулец – Колос
  • Ворскла – Олимпик
  • Десна – Рух
  • Днепр-1 – Верес
  • Львов – Металлист 1925

9 тур. 25 сентября 2021

  • Рух – Динамо
  • Шахтер – Верес
  • Днепр-1 – Заря
  • Колос – Ворскла
  • Десна – Металлист 1925
  • Олимпик – Львов
  • Александрия – Мариуполь
  • Черноморец – Ингулец

10 тур. 2 октября 2021

  • Динамо – Шахтер
  • Заря – Десна
  • Колос – Черноморец
  • Ворскла – Ингулец
  • Львов – Днепр-1
  • Верес – Александрия
  • Мариуполь – Рух
  • Металлист 1925 – Олимпик

11 тур. 16 октября 2021

  • Львов – Динамо
  • Шахтер – Заря
  • Днепр-1 – Колос
  • Александрия – Ворскла
  • Олимпик – Десна
  • Ингулец – Рух
  • Мариуполь – Металлист 1925
  • Черноморец – Верес

12 тур. 23 октября 2021

  • Динамо – Днепр-1
  • Ворскла – Шахтер
  • Заря – Колос
  • Десна – Александрия
  • Черноморец – Львов
  • Рух – Олимпик
  • Верес – Мариуполь
  • Металлист 1925 – Ингулец

13 тур. 30 октября 2021

  • Мариуполь – Динамо
  • Шахтер – Десна
  • Металлист 1925 – Заря
  • Колос – Львов
  • Ворскла – Черноморец
  • Днепр-1 – Олимпик
  • Рух – Александрия
  • Ингулец – Верес

14 тур. 6 ноября 2021

  • Динамо – Ворскла
  • Колос – Шахтер
  • Заря – Верес
  • Львов – Десна
  • Ингулец – Днепр-1
  • Александрия – Металлист 1925
  • Черноморец – Рух
  • Олимпик – Мариуполь

15 тур. 20 ноября 2021

  • Черноморец – Динамо
  • Шахтер – Рух
  • Львов – Заря
  • Десна – Колос
  • Ворскла – Мариуполь
  • Днепр-1 – Александрия
  • Олимпик – Ингулец
  • Верес – Металлист 1925
Автор: Ігор Саджениця