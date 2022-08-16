Без Динамо и Днепр-1: УПЛ утвердила даты матчей первого тура чемпионата Украины

На сайте УПЛ обновили информацию о первом туре чемпионата Украины по футболу. На старте чемпионата сыграют шесть матчей из восьми. Динамо и Днепр-1 свои матчи сыграют позже.

До этого Украинская премьер-лига официально определила 23 августа как дату первого тура. Однако в календаре чемпионата не было указано время начала матча.

Важно В УПЛ официально объявили, кто будет транслировать матчи чемпионата Украины

Уже тогда было ясно, что как минимум два матча в указанный день не состоятся. Ведь именно 23 августа Динамо проведет ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Бенфики в Лиссабоне. Именно в этом матче будет определяться, где сыграет Динамо – в группе Лиги чемпионов или Лиги Европы. Первая игра между Динамо и Бенфикой состоится 17 августа.

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А что касается Днепр-1, то команда свой еврокубковый матч проведет 25 августа, поэтому не будет иметь достаточно времени для подготовки и отдыха. Для днепрян это тоже будет важная игра в плей-офф квалификации Лиги Европы.

Шахтер откроет новый сезон УПЛ

Открывать новый сезон УПЛ доверили матчем между донецким Шахтером и харьковским Металлист 1925. Однако стоит отметить, что на сайте УПЛ не указано, где именно пройдет этот матч.

В первый день, 23 августа, состоится четыре матча. Еще два матча команды сыграют 24 августа.

23 августа

13:00. Шахтер – Металлист 1925

15:00. Черноморец – Верес

15:00. Заря – Ворскла

17:00. Колос – Кривбасс

24 августа

13:00. Минай – Львов

15:00. Рух – Металлист

Матчи Ингулец – Динамо и Днепр-1 – Александрия перенесли. Новая дата матчей – 16 ноября.