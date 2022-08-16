Перед тим Українська прем'єр-ліга офіційно визначила 23 серпня як дату першого туру. Однак в календарі чемпіонату не було вказано час початку матчу.

Важливо В УПЛ офіційно оголосили, хто транслюватиме матчі чемпіонату України

Вже тоді було зрозуміло, що як мінімум два матчі в зазначений день не відбудуться. Адже саме 23 серпня Динамо проведе матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Бенфіки в Лісабоні. Саме в цьому матчі й визначатиметься, де зіграє Динамо – в групі Ліги чемпіонів чи Ліги Європи. Перша гра між Динамо та Бенфікою відбудеться 17 серпня.

До теми Новий транслятор: хто покаже матч Динамо – Бенфіка у кваліфікації Ліги чемпіонів в Україні

А щодо Дніпро-1, то команда свій єврокубковий матч проведе 25 серпня, відтак не матиме достатньо часу для підготовки та відпочинку. Для дніпрян це теж буде важлива гра в плей-офф кваліфікації Ліги Європи.

Шахтар відкриє новий сезон УПЛ

Відкривати новий сезон УПЛ довірили матчем між донецьким Шахтарем та харківським Металіст 1925. Однак варто відзначити, що на сайті УПЛ не вказано, де саме відбудеться цей матч.

Загалом в перший день, 23 серпня, відбудеться чотири матчі. Ще два матчі команди зіграють 24 серпня.

23 серпня

13:00. Шахтар – Металіст 1925

15:00. Чорноморець – Верес

15:00. Зоря – Ворскла

17:00. Колос – Кривбас

24 серпня

13:00. Минай – Львів

15:00. Рух – Металіст

Натомість матчі Інгулець – Динамо та Дніпро-1 – Олександрія перенесли. Нова дата матчів – 16 листопада.