Атлетик и Ницца: Динамо назвало серьезных соперников для подготовки к сезону

22 июня 2021 , 13:07
Читати новину українською

Источник:

пресс-служба Динамо

Киевское Динамо проведет два тренировочных сбора в Швейцарии в рамках подготовки к сезону-2021/2022. На первый сбор Динамо отправятся 28 июня.

Во время первого сбора киевляне сыграют четыре контрольных матча. Первый соперник Динамо – швейцарский Базель.

К теме Матч за Суперкубок Украины Динамо – Шахтер состоится в Киеве

Календарь матчей Динамо (время киевское)

  • 1 июля. 20:00. Динамо – Базель (Швейцария)
  • 3 июля. 16:00. Динамо – Лозанна (Швейцария)
  • 5 июля. Имя соперника будет объявлено позже
  • 7 июля. 17:00. Динамо – Люцерн (Швейцария)

Второй тренировочный сбор в Швейцарии начнется 10 июля и продлится до 20 июля. Динамо проведет еще 4 матча:

  • 10 июля. Динамо – Серветт (Швейцария)
  • 14 июля. Динамо – Сьон (Швейцария)
  • 17 июля. Динамо – Ницца (Франция)
  • 20 июля. Динамо – Атлетик Бильбао (Испания)
Первый официальный матч Динамо сыграет 24 июля. Киевляне встретятся с Шахтером в Суперкубке Украины.
Автор: Михайло Гема