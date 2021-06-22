Атлетик и Ницца: Динамо назвало серьезных соперников для подготовки к сезону

Киевское Динамо проведет два тренировочных сбора в Швейцарии в рамках подготовки к сезону-2021/2022. На первый сбор Динамо отправятся 28 июня.

Во время первого сбора киевляне сыграют четыре контрольных матча. Первый соперник Динамо – швейцарский Базель.

К теме Матч за Суперкубок Украины Динамо – Шахтер состоится в Киеве

Календарь матчей Динамо (время киевское)

1 июля. 20:00. Динамо – Базель (Швейцария)

3 июля. 16:00. Динамо – Лозанна (Швейцария)

5 июля. Имя соперника будет объявлено позже

7 июля. 17:00. Динамо – Люцерн (Швейцария)

Второй тренировочный сбор в Швейцарии начнется 10 июля и продлится до 20 июля. Динамо проведет еще 4 матча:

10 июля. Динамо – Серветт (Швейцария)

14 июля. Динамо – Сьон (Швейцария)

17 июля. Динамо – Ницца (Франция)

20 июля. Динамо – Атлетик Бильбао (Испания)

Первый официальный матч Динамо сыграет 24 июля. Киевляне встретятся с Шахтером в Суперкубке Украины.