УПЛ утвердила календарь и регламент нового сезона: когда состоится первый тур

Украинская Премьер-лига официально определилась с регламентом нового сезона-2023/2024. Ожидается, что в следующем сезоне возобновятся соревнования за Кубок Украины.

Представители украинских клубов обсудили регламент и календарь нового сезона УПЛ-2023/2024. Участники заседания определились с базовой датой первого тура элитного дивизиона.

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Регламент нового сезона УПЛ

Стартовый тур УПЛ придется на 29 июля (суббота). Затем команды проведут 17 туров в первом круге украинской элиты. Матчи последнего тура пройдут 9 декабря.

Далее у украинских клубов будет перерыв до 24 февраля 2024 года. В этот день как раз начинается второй круг УПЛ и 18-й тур.

Во втором круге команды сыграют меньшую часть поединков – 13 туров. Второй круг УПЛ продлится до 18 мая, именно тогда состоится последний 30 тур чемпионата.

Вероятно, один из осенних туров УПЛ придется перенести через матчи сборной Украины, которая осенью проведет 6 матчей в отборе на Евро-2024.

Также в следующем сезоне-2022/2023 планируется возобновление соревнований Кубка Украины, которые были прерваны из-за полномасштабной войны против России.

В новом сезоне УПЛ-2023/2024 сыграют 16 клубов, среди которых новички: Полесье, Оболонь и ЛНЗ. Именно последний впервые в истории пробился в элитный дивизион. Металлист, Ингулец и Львов опустились в Первую лигу Украины. Львовский клуб вообще прекратил существование.