Представники українських клубів обговорили регламент та календар нового сезону УПЛ-2023/2024. Учасники засідання визначились із базовою датою першого туру елітного дивізіону.

До теми Хто зіграє в УПЛ: повний склад учасників чемпіонату України на сезон 2023-2024

Регламент нового сезону УПЛ

Стартовий тур УПЛ припаде на 29 липня (субота). Далі команди проведуть 17 турів у першому колі української еліти. Матчі останнього туру відбудуться 9 грудня.

Далі в українських клубів буде перерва до 24 лютого 2024 року. У цей день якраз розпочинається друге коло УПЛ та водночас 18-й тур.

У другому колі команди зіграють меншу частину поєдинків – 13 турів. Друге коло УПЛ триватиме до 18 травня, саме тоді відбудеться останній 30-й тур чемпіонату.

Ймовірно, що один із осінніх турів УПЛ доведеться перенести через матчі збірної України, яка восени проведе 6 матчів у відборі на Євро-2024.

Також у наступному сезоні-2022/2023 планується відновлення змагань Кубка України, які були перервані через повномасштабну війну проти Росії.

До слова. У новому сезону УПЛ-2023/2024 зіграють 16 клубів, серед яких є новачки: Полісся, Оболонь та ЛНЗ. Саме останній вперше в історії пробився в елітний дивізіон. Натомість Металіст, Інгулець та Львів опустились у Першу лігу України. Львівський клуб взагалі припинив існування.