Рекордное количество Гран-при без России и Китая: как выглядит календарь Формулы-1 на 2023 год

Организаторы "королевской гонки" утвердили 23 этапа, которые станут частью следующего сезона. Примечательно, что несколько гонок примут США и Италия.

Всего 1,5 месяца осталось до старта нового сезона Формулы-1. Трофей будет защищать пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, очень уверенно победивший в 2022 году.

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Между тем, организаторы окончательно утвердили календарь этапов на этот год. В нем будет рекордное количество гонок в истории – 23. Ожидалось, что их будет еще больше, но Гран-при Китая снова не допустили к сезону из-за жестких правил наводнения в стране.

Это уже будет четвертый год подряд, когда Шанхай не примет Гран-при Формулы-1. Примечательно, что сразу три гонки пройдут на территории США, их примут автодромы в Майами, Остине и Лас-Вегасе. Также возвращается в сезон Катар, который в 2022 году отказался от гонки из-за подготовки к проведению ЧМ-2022.

НОМЕР ГРАН-ПРИ АВТОДРОМ ДАТА 1 Бахрейн Сахир 5 марта 2 Саудовская Аравия Джидда 19 марта 3 Австралия Мельбурн 2 апреля 4 Азербайджан Баку 30 апреля 5 США Майами 7 мая 6 Италия Имола 21 мая 7 Монако Монако 28 мая 8 Испания Каталунья-Монтмело 4 июня 9 Канада Монреаль 18 июня 10 Австрия Шпильберг 2 июля 11 Великобритания Сильверстоун 9 июля 12 Венгрия Хунгароринг 23 июля 13 Бельгия Спа-Франкоршем 30 июля 14 Нидерланды Зандвоорт 27 августа 15 Италия Монцо 3 сентября 16 Сингапур Марина Бэй 17 сентября 17 Япония Сузука 24 сентября 18 Катар Лусаил 8 октября 19 США Остин 22 октября 20 Мексика Мехико 29 октября 21 Бразилия Интерлагос 5 ноября 22 США Лас-Вегас 18 ноября 23 ОАЭ Яс Марина 26 ноября

Также в календаре на 2023 год должна была оказаться гонка в России. Но в прошлом году Формула-1 разорвала контракт с фашистским государством из-за его полномасштабного вторжения в Украину.