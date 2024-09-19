Уже не 100 миллионов: Шахтер установил новую цену на Судакова

Донецкий Шахтер установил новую трансферную цену на своего полузащитника, Георгия Судакова. "Горняки" готовы продать футболиста дешевле.

К Евро-2024 Шахтер готов был отдать Георгия Судакова не менее, чем за 100 миллионов евро. Ожидалось, что после выступлений на чемпионате Европы цена на молодого таланта "горняков" будет еще выше.

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Цена на Судакова уменьшилась

По информации журналиста Экрема Конура Шахтер в очередной раз отклонил предложение от Наполи на 40 миллионов евро, поскольку верят, что после матчей Лиги чемпионов смогут продать Судакова дороже.

По состоянию на сейчас "горняки" готовы продать полузащитника за 55-60 миллионов евро.

Справка. В сезоне-2024/2025 Георгий Судаков сыграл за Шахтер 6 матчей, где забил один гол и отметился одним ассистом.

Стоит отметить, что портал Transfermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов евро. Следующий матч Шахтер сыграет с Аталантой 2 октября в 19:45 по киевскому времени.