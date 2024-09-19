До Євро-2024 Шахтар готовий був віддати Георгія Судакова не менше, ніж за 100 мільйонів євро. Очікувалось, що після виступів на чемпіонаті Європи ціна на молодого таланта "гірників" буде ще вища.

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Ціна на Судакова зменшилась

За інформацією журналіста Екрема Конура Шахтар вкотре відхилив пропозицію від Наполі на 40 мільйонів євро, оскільки вірять, що після матчів Ліги чемпіонів зможуть продати Судакова дорожче.

Станом на зараз "гірники" готові продати півзахисника за 55-60 мільйонів євро.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Георгій Судаков зіграв за Шахтар 6 матчів, де забив один гол та відзначився одним асистом.

Варто зазначити, що портал Transfermarkt оцінює футболіста у 35 мільйонів євро. Наступний матч Шахтар зіграє з Аталантою 2 жовтня о 19:45 за київським часом.