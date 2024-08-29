Роналду назвал свою цель до конца игровой карьеры, подколов при этом рекорд Пеле

Криштиану Роналду уже ближайшей зимой отпразднует свой 40-летний юбилей. Впрочем, возраст для португальца является лишь числом, поэтому он не планирует останавливаться и ставит себе все новые и новые цели.

5-кратный обладатель "Золотого мяча" недавно признался, что он пока не планирует вешать бутсы на гвоздь. Его сейчас все устраивает в саудовском Аль-Насре, где он планирует провести еще хотя бы несколько сезонов.

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Нескрываемый троллинг непризнанного рекорда Пеле

Легендарный форвард рассказал, какую цель он себе поставил до конца карьеры. Она выглядит очень амбициозно:

"Я забил больше всех в мировой истории, но я подниму планку еще выше. Скоро я забью 900-й гол, а после этого я побью отметку в 1000. Я хочу этого. Я попытаюсь играть, пока мне не исполнится 41 год, именно поэтому я говорил, что хочу жить настоящим. Но если у меня не будет травм, это для меня самое важное, я хочу забить 1000 мячей.

Я хочу этого, потому что для меня это лучшая отметка, которую я могу иметь в футболе. Первым достичь отметки в 900 голов. После этого мой вызов заключается в том, чтобы быть первым, кто забьет 1000 голов. С одним отличием – все голы, которые я забиваю, они есть на видео, я могу доказать это".

Объяснение. Последним предложением португалец явно потроллил легендарного бразильца Пеле, который якобы забил 1279 голов за карьеру, но подтвержденными официально являются лишь 757. У Криштиану сейчас 893 гола в официальных матчах. У его ближайшего преследователя Лионеля Месси – 844, а третьим бомбардиром в истории признан именно Пеле.

Напомним, что Криштиану Роналду 21 августа создал собственный ютуб-канал. Он за неделю уже собрал более 50 миллиона подписчиков – это абсолютный рекорд в истории платформы по скорости роста аудитории.