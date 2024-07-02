Шахтер покидает Львов: где "горняки" будут играть домашние матчи УПЛ в новом сезоне
Источник:Украинский футбол
Донецкий Шахтер сменил домашний стадион для матчей чемпионата Украины. "Горняки" возвращаются в Киев.
Сезон-2023/2024 домашним стадионом Шахтера была "Арена Львов". Однако новый сезон "горняки" уже будут играть на новом стадионе.
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Новый домашний стадион Шахтера
Домашние матчи УПЛ в сезоне-2024/2025 "горняки" будут принимать на "Арене Левый Берег". Об этом рассказал президент ФК Левый Берег Николай Лавренко.
С нового сезона на нашем стадионе будут играть две команды – Левый берег и Шахтер. Сейчас вам об этом скажу официально. Если Шахтер в этот день не будет играть по календарю или когда это выпадает на матчи перед Лигой чемпионов и им будет удобнее играть во Львове, он имеет право уступить другой команде,
– отметил Лавренко.
Также он добавил, что Шахтер может на своих матчах брендировать стадион, ставить LED-панели.
"Они изучали работу наших специалистов и остались довольными. Сейчас мы изучаем возможность увеличить количество мест для зрителей, чтобы на матчах Шахтера была максимальная заполняемость трибун", – заявил президент Левого Берега.Справка. Сезон-2024/2025 в УПЛ стартует 3 августа 2024 года.
Отметим, что в сезоне-2023/2024 Шахтер стал чемпионом Украины и завоевал Кубок Украины.