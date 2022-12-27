Возможна ротация: в каком составе Днепр-1 планирует отправиться на зимние сборы

СК Днепр-1, являющийся лидером УПЛ, может подписать несколько игроков на проблемные позиции. Также в клубе рассказали, останется ли Артем Довбык в команде.

Спортивный директор СК Днепр-1 Евгений Красников рассказал о планах команды на зиму и весеннюю часть чемпионата. Также он анонсировал возможные кадровые изменения в коллективе.

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Красников рассказал о ближайшем будущем лидеров команды, а именно Довбика и Пихаленко. Также упомянул и Балули, который имеет определенные проблемы, и других легионеров

Довбик едет на сборы с Днепром-1, Пихалонок вместе с Артемом. Что касается Балули, то он очень большой талант. Но таланта сейчас мало. У него еще полгода контракт. Единственная его проблема – вес, склонность к полноте. Кучер дал ему программу. Если он приедет в надлежащем состоянии, на него можно будет рассчитывать. У Бузанелло завершилась аренда. Бланко и Амаш должны быть на собрании. Также должен вернуться Билл, – рассказал Красников.

Спортивный директор команды рассказал о возможных трансферах в состояние "днепрян". Клуб имеет определенные проблемные позиции, но и игроков, которые удивили в положительном значении и могут помочь решить эту проблему:

С уходом Бузанелло нам нужен левый защитник. Правого защитника играл Адамюк, поэтому мы разговариваем с Вересом по поводу Пасича и еще одного крайнего защитника. Не хватает атакующих полузащитников. Возможно, кого попросим в аренду у Металлиста. Собрание все покажет. У нас есть тот же Назаренко – отличный игрок. Ему, в отличие от Балули, нужно набирать вес (улыбается). Здорово себя проявил Танчик. То, что он делал – вспомните только передачу Довбика в Вадуке, – рассказал Красников.

Спортивный директор СК Днепр-1 также рассказал о потенциальном подписании иностранцев. Для легионеров, которые, возможно, усилят клуб, есть одно условие. Красников также сравнил Днепр-1 с Динамо Киев времен Лобановского:

Есть проблема, что некоторые боялись ехать на матчи вглубь Украины. Если иностранец согласится играть все матчи, он будет в команде. Если нет, будем рассчитывать на своих. Александру Кучеру нужны игроки, которые дерутся с первой до последней минуты, тактически умные. Не скажу, что мы играли в очень яркий футбол. Как сказал покойный Лобановский, вернувшись в Динамо: "В 86-м году была команда звезд, а сейчас нужно делать команду-звезду". Вот мы и стараемся делать команду-звезду. Да, у нас есть лидеры, но главный тренер делает ставку на командный футбол: взаимодействие, подстраховку, самоотдачу, – уверяет Красников.

Результаты Днепра-1 в текущем сезоне: