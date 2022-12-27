Спортивний директор СК Дніпро-1 Євген Красніков розповів про плани команди на зиму та весняну частину чемпіонату. Також анонсував можливі кадрові зміни в колективі.

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Красніков розповів про найближче майбутнє лідерів команди, а саме Довбика та Піхальонка. Також згадав і Балулі, який має певні проблеми, та інших легіонерів

Довбик їде на збори з Дніпром-1, Піхальонок разом із Артемом. Щодо Балулі, то він гравець дуже великого таланту. Але таланту зараз замало. В нього ще пів року контракт. Єдина його проблема – вага, схильність до повноти. Кучер дав йому програму. Якщо приїде у належному стані, на нього можна буде розраховувати. У Бузанелло завершилася оренда. Бланко та Амаш мають бути на зборах. Також має повернутись Білл, – розповів Красніков.

Спортивний директор команди розповів про можливі трансфери до стану "дніпрян". Клуб має певні проблемні позиції, але й має гравців, які здивували у позитивному значенні та можуть допомогти вирішити цю проблему:

З відходом Бузанелло нам потрібен лівий захисник. Правого захисника грав Адамюк, тому ми розмовляємо з Вересом з приводу Пасіча і ще одного крайнього захисника. Не вистачає атакувальних півзахисників. Можливо, когось попросимо в оренду у Металіста. Збори все покажуть. В нас є той же Назаренко – прекрасний гравець. Йому, на відміну від Балулі, треба набирати вагу (посміхається). Здорово себе проявив Танчик. Те, що він робив – згадайте лише передачу на Довбика у Вадуці, – розповів Красніков.

Спортивний директор СК Дніпро-1 також розповів про потенційне підписання іноземців. Для легіонерів, які, можливо, підсилять клуб, є одна умова. Красніков також порівняв Дніпро-1 з Динамо Київ часів Лобановського:

Є проблема, що дехто боявся їхати на матчі вглиб України. Якщо іноземець буде згоден грати всі матчі, він буде у команді. Якщо ні, будемо розраховувати на своїх. Олександру Кучеру потрібні гравці, які б’ються з першої до останньої хвилини, які є тактично розумними. Не буду казати, що ми грали у дуже яскравий футбол. Як сказав покійний Лобановський, повернувшись до Динамо: "У 86-му році була команда зірок, а зараз треба робити команду-зірку". Ось ми й намагаємось робити команду-зірку. Так, в нас є лідери, але головний тренер робить ставку на командний футбол: взаємодію, підстраховку, самовіддачу, – запевняє Красніков.

Результати Дніпра-1 у поточному сезоні: