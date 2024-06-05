Намек на уход украинцев: Жирона оформит трансфер из Ливерпуля, который переплюнет рекорд Довбика
Источник:AS
Сезон-2023/2024 только недавно закончился, а каталонская Жирона уже думает о будущем. Испанцы хотят солидно усилиться перед новым сезоном, где они впервые в истории сыграют в Лиге чемпионов.
Бронзовый призер Ла Лиги-2023/2024 ведет уругвайского футболиста Ливерпуля (Монтевидео) Лусиано Родригеса. Уже вскоре Жирона официально объявит о подписании 20-летнего правого вингера.
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Самый дорогой трансфер Жироны
Ожидается, что этот трансфер станет рекордным для испанского клуба. Жирона заплатит за уругвайца 14 миллионов евро (за 70% прав на игрока). А это почти вдвое больше, чем каталонцы выложили прошлым летом за Артема Довбыка. Тогда украинский нападающий обошелся Жироне в 8 миллионов евро.
Жироне следует усиливаться перед выступлениями в Лиге чемпионов. Ведь в СМИ есть много слухов о вероятном уходе из команды обоих лидеров из Украины – Артема Довбыка и Виктора Цыганкова, на которых есть немало претендентов. Оба определятся с будущим после Евро-2024, где будут играть в составе сине-желтой сборной.
Возможно, этот трансфер Родригеса является намеком на будущий уход кого-то из украинских легионеров. Ведь уругваец может сыграть на обоих флангах атаки, так и на ее острие.
Напомним, что в сезоне, что прошел, Жирона даже претендовала на чемпионство Испании, но в финале уступила Реалу и Барселоне, которые стали чемпионом и вице-чемпионом соответственно.
Что известно о вероятном новичке Жироны
- Родригесу только 20 лет, поэтому он пока еще не играл за пределами родной страны.
- Лусиано выступал за Беллу Висту, Прогресо и Ливерпуль, за который играет до сих пор.
- Имеет действующий контракт с уругвайским Ливерпулем до конца 2027-го года.
- В этом сезоне-2023/2024 принял участие в 19-ти матчах, в которых отметился 7 голами.
- В сезоне-2023/2024 стал лучшим бомбардиром турнира КОНМЕБОЛ среди команд для участия в Олимпийских играх – 5 голов.
- Является чемпионом мира U-20 в составе сборной Уругвая (2023). Также завоевал один трофей с уругвайским Ливерпулем.
- 26 марта 2024-го года дебютировал в футболке главной сборной Уругвая.