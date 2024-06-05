Намек на уход украинцев: Жирона оформит трансфер из Ливерпуля, который переплюнет рекорд Довбика

Сезон-2023/2024 только недавно закончился, а каталонская Жирона уже думает о будущем. Испанцы хотят солидно усилиться перед новым сезоном, где они впервые в истории сыграют в Лиге чемпионов.

Бронзовый призер Ла Лиги-2023/2024 ведет уругвайского футболиста Ливерпуля (Монтевидео) Лусиано Родригеса. Уже вскоре Жирона официально объявит о подписании 20-летнего правого вингера.

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Самый дорогой трансфер Жироны

Ожидается, что этот трансфер станет рекордным для испанского клуба. Жирона заплатит за уругвайца 14 миллионов евро (за 70% прав на игрока). А это почти вдвое больше, чем каталонцы выложили прошлым летом за Артема Довбыка. Тогда украинский нападающий обошелся Жироне в 8 миллионов евро.

Жироне следует усиливаться перед выступлениями в Лиге чемпионов. Ведь в СМИ есть много слухов о вероятном уходе из команды обоих лидеров из Украины – Артема Довбыка и Виктора Цыганкова, на которых есть немало претендентов. Оба определятся с будущим после Евро-2024, где будут играть в составе сине-желтой сборной.

Возможно, этот трансфер Родригеса является намеком на будущий уход кого-то из украинских легионеров. Ведь уругваец может сыграть на обоих флангах атаки, так и на ее острие.

Напомним, что в сезоне, что прошел, Жирона даже претендовала на чемпионство Испании, но в финале уступила Реалу и Барселоне, которые стали чемпионом и вице-чемпионом соответственно.

Что известно о вероятном новичке Жироны