Пропустит немало: стало известно, на какой срок выбыл Малиновский

Появилась информация относительно срока восстановления Руслана Малиновского от травмы. Игрок Дженоа будет отсутствовать несколько месяцев.

В субботу, 21 сентября, в рамках 5-го тура Серии А состоялся матч между Венецией и Дженоа. На 50-й минуте Руслан Малиновский получил ужасную травму.

Читайте также 48-летнего экс-футболиста Южной Африки нашли убитым в собственной квартире

Сколько займет восстановление Малиновского

По информации журналиста Виктора Вацко, восстановление Руслана займет около 4-5 месяцев.

В самом Дженоа пока не назвали ориентировочных сроков возвращения украинца, однако известно, что он пропустит все нынешние матчи.

Напомним, что Малиновскому уже сделали операцию на ноге.

Справка. В сезоне-2024/2025 Руслан Малиновский успел сыграть 6 матчей за Дженоа, в которых отметился одной результативной передачей.

Отметим, что Руслан пропустит и ближайшие матчи сборной. Ожидается, что он вернется к весенним играм отбора Чемпионата мира – 2026.