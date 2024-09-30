Пропустит немало: стало известно, на какой срок выбыл Малиновский
Источник:Вацко Live
Появилась информация относительно срока восстановления Руслана Малиновского от травмы. Игрок Дженоа будет отсутствовать несколько месяцев.
В субботу, 21 сентября, в рамках 5-го тура Серии А состоялся матч между Венецией и Дженоа. На 50-й минуте Руслан Малиновский получил ужасную травму.
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Сколько займет восстановление Малиновского
По информации журналиста Виктора Вацко, восстановление Руслана займет около 4-5 месяцев.
В самом Дженоа пока не назвали ориентировочных сроков возвращения украинца, однако известно, что он пропустит все нынешние матчи.
Напомним, что Малиновскому уже сделали операцию на ноге.
Справка. В сезоне-2024/2025 Руслан Малиновский успел сыграть 6 матчей за Дженоа, в которых отметился одной результативной передачей.
Отметим, что Руслан пропустит и ближайшие матчи сборной. Ожидается, что он вернется к весенним играм отбора Чемпионата мира – 2026.