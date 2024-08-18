Исторический матч: противостояние Карпат и Динамо установило новый рекорд по количеству зрителей

Матч Карпаты –Динамо установил новый рекорд УПЛ. Этот поединок посетило наибольшее количество болельщиков с сезона-2021/2022, который был последним до начала полномасштабной войны.

В субботу, 17 августа, состоялся матч 3-го тура УПЛ между Карпатами и Динамо. Киевляне одержали победу со счетом 1:3.

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Какой рекорд установили на матче Карпаты – Динамо

Противостояние команд посетило 6300 болельщиков, что стало наибольшим количеством болельщиков со времен последнего довоенного сезона.

В последний раз самая высокая посещаемость была на матче Динамо – Заря, который состоялся на НСК "Олимпийский" 12 декабря 2012 года. Тогда поединок посетили 7159 зрителей.

Матч Карпаты – Динамо состоялся во Львове на стадионе "Украина".

Отметим, что Министерство молодежи и спорта Украины разрешило болельщикам посещать матчи на стадионах, однако допустимое количество остается ограниченным.