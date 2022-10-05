Клуб Яремчука и Соболя установил рекорд в Лиге чемпионов
Источник:твиттер William Hill
Брюгге прекрасно начал нынешний розыгрыш Лиги чемпионов-2022/2023. После трех туров бельгийский клуб уходит без потерь.
Как Брюгге выступает в Лиге чемпионов
В первом туре бельгийский клуб одержал минимальную победу над леверкузенским Байером 1:0. В следующем матче группового раунда Брюгге неожиданно для всех разгромил Порту на глазах фанатов соперника – 0:4.
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Победную серию Брюгге продолжил до экватора группового раунда Лиги чемпионов. В третьем туре бельгийцы принимали дома мадридское Атлетико, которое вроде бы должно было быть фаворитом этого противостояния. Однако клуб Романа Яремчука и Эдуарда Соболя доказал обратное. По голу в обоих таймах принесли Брюгге победу над испанским грандом со счетом 2:0.
Яремчук просидел весь поединок на скамейке запасных, а Соболь вышел на поле на 78-й минуте.
Эта победа позволила Брюгге стать лучшим клубом Лиги чемпионов в истории выступлений бельгийских команд. Брюгге стал первым клубом этой страны, получившим все три победы на старте ЛЧ.
Клуб украинцев лидирует в группе "В", имея в своем активе максимальные 9 очков.
Следует отметить результативность бельгийцев – 7 забитых при нуле пропущенных мячей.
Ближайший преследователь, каков Порту, отстает от Брюгге на 6 пунктов. Также по три балла в своем активе имеют Байер и Атлетико.К слову. Следующий матч Лиги чемпионов Брюгге проведет 12 октября на выезде против того же Атлетико.