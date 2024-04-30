Топ-клуб Ла Лиги следит за лидером защиты сборной Украины: что может сорвать трансфер

Защитник сборной Украины Илья Забарный уже летом 2024-го года может пойти на повышение. Ключевым защитником английского Борнмута заинтересовались сразу несколько европейских топовых клубов.

21-летний футболист, который играет ключевую роль в игре Борнмута, попал под прицел двух английских клубов АПЛ – Ливерпуля и Тоттенхэма. Также Забарным интересуется нынешний полуфиналист Лиги чемпионов мюнхенская Бавария.

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Солидные претенденты на Забарного

К этому солидному списку добавился еще один клуб – мадридское Атлетико. Правда, ведущий клуб Ла Лиги готов выложить за украинца сумму, которая точно не удовлетворит "вишен" – 25 миллионов евро.

Впереди у Ильи и сборной Украины финальная часть Евро-2024, куда "сине-желтые" пробились через плей-офф отбора. В Германии команда Сергея Реброва сыграет как минимум три поединка группового этапа: против Румынии (17 июня), Словакии (21 июня) и Бельгии (26 июня).

В случае удачных выступлений стоимость игроков украинской сборной возрастет в разы, исключением не будет Илья Забарный.

Отметим, что интерес Атлетико уже приписывают к другим игрокам сборной Украины, в частности Артему Довбыку.

Хорошие выступления Забарного за Борнмут

Напомним, Забарный выступает за английский клуб с конца января 2023-го года, когда подписал с Борнмутом контракт до 30 июня 2028-го.

В футболке "вишен" Илья уже провел 44 матча, в которых отметился дебютным голом.

В текущем сезоне-2023/2024 украинский защитник принял участие уже в 39-ти поединках (1 мяч).

Прошлый тур АПЛ против Брайтона пропустил из-за болезни, в котором его команда разгромила соперника 3:0.

К слову, Борнмут после 35-ти сыгранных туров занимает 10-е место, набрав 48 баллов. В ближайшем поединке "вишни" сыграют в Лондоне против лидера сезона АПЛ Арсенала (4 мая).