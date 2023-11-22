Игорь Суркис рассказал, как футбольный клуб стал объектом помощи украинской армии. Владелец Динамо напомнил, как в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину помог вместе с братом вывести семьи футболистов в безопасное место, а команда перебазировала в Ужгород.

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Суркис: Если бы он не интересовался этой игрой, то отложил бы ее на потом

Впоследствии клуб собирал средства из-за благотворительных матчей, которые переводили на счета платформы UNITED24, инициатором которой стал сам Владимир Зеленский. Игорь Суркис заверил, что в настоящее время футбол отходит на задний план, а первоочередной обязанностью является помощь военным.

Также президент киевского клуба рассказал, как Владимир Зеленский повлиял на возвращение украинского футбола после 24 февраля 2022 года. Суркис вспомнил любовь Зеленского к этому виду спорта.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что футбол должен быть. Он сам увлекается футболом, я это знаю. Он неоднократно играл за разные команды – артистов, ветеранов, даже за Динамо. Поэтому существование футбола возможно, в том числе, благодаря нашему Президенту. Если бы он не интересовался этой игрой, отложил бы ее на потом. Но потом восстановить футбол было бы невозможно,

– заявил Игорь Суркис.

Суркис рассказал, что полномасштабная война против России объединила украинский народ, каждый приближающий украинскую победу, как может. Президент Динамо Киев вспомнил Ващука и Алиева, взявших в руки оружие. Особый восторг у Суркиса вызвало интервью Алиева, прекратившего общение с отцом, ведь сам футболист родом из России, но всем сердцем за Украину.

К слову. Киевское Динамо не слишком радует своего президента и болельщиков в этом сезоне-2023/2024. После 11 сыгранных матчей киевляне набрали 19 баллов и идут лишь на 8-м месте в таблице УПЛ. После поражения в украинском "Классическом" команду еще и покинул Мирча Луческу, которого на тренерском мостике прогнозированно сменил Александр Шовковский.