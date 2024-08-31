Тренер сборной Норвегии по биатлону рассказал, каково состояние лидерки команды после травмы

Сверре Хубер Каас рассказал о прогрессе восстановления Ингрид Тандреволд после полученной травмы. Он признался, что биатлонистка уже понемногу возвращается к тренировкам.

В июле 2024 года норвежская биатлонистка Ингрид Тандреволд получила повреждение. Она сломала руку во время участия в трейловых забегах.

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Какое сейчас состояние у Тандреволд

Накануне врач сборной Норвегии сообщил, что лидер национальной команды смогла избежать серьезных последствий, ведь перелом произошел в удобном месте на руке, а не на ладони, что могло сделать процесс ее восстановления медленнее.

Ингрид начала пользоваться рукой и уже стоит на лыжероллерах с палками, поэтому все выглядит многообещающе. Кисть еще не зажила до конца, но сейчас Ингрид уже на сборах, поэтому мы думаем, что все будет хорошо,

– рассказал тренер сборной Норвегии.

Справка. В сезоне-2023/2024 Ингрид Тандреволд была близка к получению Большого хрустального глобуса, однако не смогла набрать достаточное количество очков по итогам чемпионата мира-2024 и последних этапов Кубка мира. Обладательницей и лидером общего зачета стала итальянка Лиза Витоцци, а норвежка оказалась аж на третьей позиции.

Отметим, что Кубок мира сезона-2024/2025 начнется 30 ноября с этапа в финском Контиолахти.