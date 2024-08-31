У липні 2024 року норвезька біатлоністка Інгрід Тандреволд отримала ушкодження. Вона зламала руку під час участі в трейлових забігах.

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Який наразі стан у Тандреволд

Напередодні лікар збірної Норвегії повідомив, що лідерка національної команди змогла уникнути серйозних наслідків, адже перелом стався в зручному місці на руці, а не на долоні, що могло зробити процес її відновлення повільнішим.

Інгрід почала користуватися рукою і вже стоїть на лижеролерах із палицями, тому все виглядає багатонадійно. Кисть ще не зажила до кінця, але зараз Інгрід вже на зборах, тож ми думаємо, що все буде добре,

– розповів тренер збірної Норвегії.

Довідка. У сезоні-2023/2024 Інгрід Тандреволд була близька до здобуття Великого кришталевого глобуса, однак не змогла набрати достатню кількість очок за підсумками чемпіонату світу-2024 та останніх етапів Кубка світу. Володаркою та лідеркою загального заліку стала італійка Ліза Вітоцці, а норвежка опинилася аж на третій позиції.

Відзначимо, що Кубок світу сезону-2024/2025 розпочнеться 30 листопада з етапу у фінському Контіолахті.