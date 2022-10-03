Перрис: Обязательно выучу украинский

Кахим Перрис вышел на футбольное поле по ходу второго тайма и получил 15 игровых минут. Легионер рассказал, что за месяц пребывания в киевской команде больше всего подружился с еще одним новичком Джастином Лонвейком, с которым живет в одной комнате.

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"Со всеми ребятами, которые разговаривают на английском. Больше времени провожу с Лонвейком, мы подружились и живем в одной комнате. Вдвоем легче адаптироваться и познавать новую команду. Но, повторюсь, общаюсь со многими ребятами – у нас есть фантастический коллектив", – сказал правый вингер.

Сейчас футболист говорит по-английски, но пообещал, что очень скоро обязательно выучит украинский язык. Перрис показал, какие слова уже выучил.

Очень скоро. Пока ничего не понимаю, но я обязательно выучу украинский. Уже знаю пару слов, например, "добрый вечер",

– пообещал легионер киевлян.

Напомним, что матч Минай-Динамо закончился минимальной победой подопечных Мирчи Луческу 0:1. Единственный и победный гол в поединке забил Виктор Цыганков.

Благодаря этой победе динамовцы вышли из зоны вылета УПЛ. Динамо после 4-х сыгранных матчей с 6 очками идет 9-м в турнирной таблице.