Какое-то безумие: Неймар получает деньги за вежливое поведение с фанатами ПСЖ
Источник:Marca
Лидер ПСЖ Неймар не только получает зарплату за свою игру. Бразильцу платят дополнительные деньги за вежливое общение с фанатами и пунктуальность.
Бешеные деньги за хорошее поведение
Неймар неоднократно попадал в скандальные выходки с болельщиками. После финала Кубка Франции игрок даже применил физическую силу – ударил фаната. Французское ПСЖ платит футболисту "страшные деньги" за хорошее поведение.
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Бразилец должен вести себя вежливо и доброжелательно, а также быть пунктуальным и открытым для общения с фанатами.
Также Неймару запрещено публично критиковать решения клуба, его политику и работников, а еще его обязывают здороваться с болельщиков до и после поединка.
По информации издания El Mundo, каждый месяц левый вингер ПСЖ получает 541 680 евро без учета налогов. Раз в год Неймар снимает со своего счета за выполнение этой строки договора более 6,5 миллиона евро.
- 29-летний Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. Его контракт с французами рассчитан до конца июня 2025 года.
- В новом сезоне-2021/2022 провел за парижан один официальный поединок в французской Лиге 1. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 100 миллионов евро.