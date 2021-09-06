Какое-то безумие: Неймар получает деньги за вежливое поведение с фанатами ПСЖ

6 сентября 2021 , 16:22
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Источник:

Marca

Лидер ПСЖ Неймар не только получает зарплату за свою игру. Бразильцу платят дополнительные деньги за вежливое общение с фанатами и пунктуальность.

Бешеные деньги за хорошее поведение

Неймар неоднократно попадал в скандальные выходки с болельщиками. После финала Кубка Франции игрок даже применил физическую силу – ударил фаната. Французское ПСЖ платит футболисту "страшные деньги" за хорошее поведение.

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Бразилец должен вести себя вежливо и доброжелательно, а также быть пунктуальным и открытым для общения с фанатами.

Также Неймару запрещено публично критиковать решения клуба, его политику и работников, а еще его обязывают здороваться с болельщиков до и после поединка.

По информации издания El Mundo, каждый месяц левый вингер ПСЖ получает 541 680 евро без учета налогов. Раз в год Неймар снимает со своего счета за выполнение этой строки договора более 6,5 миллиона евро.

  • 29-летний Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. Его контракт с французами рассчитан до конца июня 2025 года.
  • В новом сезоне-2021/2022 провел за парижан один официальный поединок в французской Лиге 1. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 100 миллионов евро.
Автор: Софія Кулай