Шалені гроші за хорошу поведінку

Неймар неодноразово втрапляв у скандальні витівки з уболівальниками. Після фіналу Кубка Франції гравець навіть застосував фізичну силу – вдарив фаната. Французьке ПСЖ платить футболісту "страшні гроші" за хорошу поведінку.

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Бразилець повинен поводити себе ввічливо і доброзичливо, а також бути пунктуальним і відкритим для спілкування з фанатами.

Також Неймару заборонено публічно критикувати рішення клубу, його політику та працівників, а ще його зобов'язують вітатись із уболівальників до та після поєдинку.

За інформацією видання El Mundo, кожен місяць лівий вінгер ПСЖ отримує 541 680 євро без урахування податків. Раз на рік Неймар знімає зі свого рахунку за виконання цього рядка договору понад 6,5 мільйонів євро.