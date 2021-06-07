А какие страны признали Крым российским, – Уткин ответил россиянам насчет формы сборной Украны

Россия продолжает раздувать скандал вокруг формы сборной Украины по футболу. На ней изображен контур Украины, в том числе с оккупированным Крымом и территориями Донецкой и Луганской областей. На критику россиян ответил футбольный комментатор Василий Уткин.

Российский комментатор заявил, что россиянам следовало бы больше внимания уделять форме своей сборной, чем интересоваться тем, как выглядит форма сборной Украины. Ведь международный скандал в этом случае возникнуть не может.

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"С чего бы вдруг возникнуть международному скандалу из-за формы сборной Украины? Посмотрите, какие страны официально признали Крым российским. Там нет ни одной страны-участницы чемпионата Европы. Собственного взгляда на государственные границы ни в УЕФА, ни в ФИФА отродясь не было. И это принцип (в нем как раз частично и заключается так называемый "спорт вне политики"): эти организации отражают точку зрения на это ООН. ООН признает Украину в тех пределах, которые сейчас нанесены на форму сборной этой страны. Так что я абсолютно не вижу здесь оснований для международной бучи", – заявил Василий Уткин.

Он же предложил россиянам обратить внимание на форму сборной России. И скандал, который недавно возник. Там на форму на руках нанесли флаг России. Вот только сделали это вверх тормашками. Компания adidas, которая и разработала дизайн, объяснила такое решение тем, что флаг России будет виден тогда, когда игроки с поднятыми руками будут праздновать забитые голы. На что болельщики ответили, что это похоже на то, как сдаются в плен с поднятыми руками.

"Считаю, до презентации эту форму видели все официальные лица и этого не заметили. Или не поняли, что не так. Вот это было унизительно. А как одета сборная Украины, мне по фигу", – подытожил Василий Уткин.

Ситуация с формой сборной Украины и реакция России