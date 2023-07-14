"Упускал все возможности": в Бельгии оценили перспективы Яремчука в Брюгге

Украинец стал самым дорогим трансфером Брюгге, но вообще не оправдал ожиданий. Роман Яремчук провалил свое возвращение в Бельгию после неудачного вояжа в лиссабонскую Бенфику.

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Шаткое будущее украинского форварда в Бельгии

Украинский форвард стал жертвой хейта болельщиков по ходу прошедшего сезона. Фанаты клуба требовали избавиться от Яремчука.

Бывший тренер бельгийских клубов Франки Дьюри поделился своим мнением о будущем украинского футболиста в Брюгге.