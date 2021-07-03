Стало известно, какие премиальные получат игроки сборной Украины за выступление на Евро-2020

3 июля 2021 , 15:44
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Источник:

Футбол NEWS

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о премиальных для игроков национальной команды за выступление на Чемпионате Европы-2020.

Павелко подчеркнул, что футболисты не спрашивают о премиальных, а думают только об успешном выступлении.

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"Наши игроки не спрашивают о призовых, не спрашивают, сколько другие команды получают, сколько они. Их интересует результат, выступление на Чемпионате Европы, успешное выступление. Это говорит о том, что для нашей сборной самое главное – выступить как можно лучше и представить свою страну на европейском форуме", – сказал Павелко.

Следующий матч сборной Украины

  • В субботу, 3 июля, сборная Украины сыграет против сборной Англии. Игра пройдет в Риме (Италия). Начало поединка в 22:00 по киевскому времени.
  • Украина в восьмой раз встретится с англичанами. Наша команда выиграла только один матч и еще четыре проиграла. Дважды Украина и Англия сыграли вничью.
  • На Евро-2020 Англия выиграла четыре матча, а Украина – два. Еще одну игру Англия сыграла вничью, а Украина проиграла Нидерландам и Австрии.
Автор: Юрій Семенюк