Стало известно, какие премиальные получат игроки сборной Украины за выступление на Евро-2020

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о премиальных для игроков национальной команды за выступление на Чемпионате Европы-2020.

Павелко подчеркнул, что футболисты не спрашивают о премиальных, а думают только об успешном выступлении.

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"Наши игроки не спрашивают о призовых, не спрашивают, сколько другие команды получают, сколько они. Их интересует результат, выступление на Чемпионате Европы, успешное выступление. Это говорит о том, что для нашей сборной самое главное – выступить как можно лучше и представить свою страну на европейском форуме", – сказал Павелко.

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