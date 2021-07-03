Павелко наголосив, що футболісти не питають про преміальні, а думають тільки про успішний виступ.
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"Наші гравці не питають про призові, не питають, скільки інші команди отримують, скільки вони. Їх цікавить результат, виступ на чемпіонаті Європи, успішний виступ. Це говорить про те, що для нашої збірної найголовніше – виступити якнайкраще і представити свою країну на європейському форумі", – сказав Павелко.
Наступний матч збірної України
- У суботу, 3 липня, збірна України зіграє проти збірної Англії. Гра пройде в Римі (Італія). Початок поєдинку о 22:00 за київським часом.
- Україна ввосьме зустрінеться з англійцями. Наша команда виграла тільки один матч і ще чотири програла. Двічі Україна та Англія зіграли внічию.
- На Євро-2020 Англія виграла чотири матчі, коли Україна – два. Ще одну гру Англія зіграла внічию, а Україна програла Нідерландам та Австрії.