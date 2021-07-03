Павелко наголосив, що футболісти не питають про преміальні, а думають тільки про успішний виступ.

Дивіться також Чи переможе Україна найдорожчу команду Євро-2020: анонс 1/4 фіналу проти Англії

"Наші гравці не питають про призові, не питають, скільки інші команди отримують, скільки вони. Їх цікавить результат, виступ на чемпіонаті Європи, успішний виступ. Це говорить про те, що для нашої збірної найголовніше – виступити якнайкраще і представити свою країну на європейському форумі", – сказав Павелко.

Наступний матч збірної України