Павелко подчеркнул, что футболисты не спрашивают о премиальных, а думают только об успешном выступлении.
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"Наши игроки не спрашивают о призовых, не спрашивают, сколько другие команды получают, сколько они. Их интересует результат, выступление на Чемпионате Европы, успешное выступление. Это говорит о том, что для нашей сборной самое главное – выступить как можно лучше и представить свою страну на европейском форуме", – сказал Павелко.
Следующий матч сборной Украины
- В субботу, 3 июля, сборная Украины сыграет против сборной Англии. Игра пройдет в Риме (Италия). Начало поединка в 22:00 по киевскому времени.
- Украина в восьмой раз встретится с англичанами. Наша команда выиграла только один матч и еще четыре проиграла. Дважды Украина и Англия сыграли вничью.
- На Евро-2020 Англия выиграла четыре матча, а Украина – два. Еще одну игру Англия сыграла вничью, а Украина проиграла Нидерландам и Австрии.