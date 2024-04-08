Манеж базы Олимпийской подготовки пострадал от вражеского удара по Харькову: ужасные фото

Из-за атаки КАБами со стороны России получил повреждения легкоатлетический манеж базы Олимпийской подготовки. Он принадлежит Харьковской областной организации ФСО "Динамо" Украины.

В Украине в очередной раз пострадала спортивная инфраструктура из-за атаки России. В понедельник, 8 апреля, враг несколько раз наносил удары по Харькову, в результате чего есть разрушения.

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Преступление против спорта

В ночь на 8 апреля Россия атаковала Харьков управляемыми авиационными бомбами. В городе прогремело несколько взрывов. Украинская федерация гимнастики в соцсетях сообщила о повреждении легкоатлетического манежа базы Олимпийской подготовки.

В результате атаки КАБами на Харьков был поврежден легкоатлетический манеж базы Олимпийской подготовки Харьковскай областной организации ФСО Динамо Украины. Не простим, но восстановим!

– говорится в посте.



Разрушенный легкоатлетический манеж / фото из инстаграма Украинской федерации гимнастики



Разрушенный легкоатлетический манеж / фото из инстаграма Украинской федерации гимнастики

Последние обстрелы Харькова: что известно

В ночь на 1 апреля россияне нанесли удар по пожарно-спасательному подразделению Харьковщины. Из спасателей никто не пострадал.

В ночь на 6 апреля россияне ударили по центру Харькова зенитными управляемыми ракетами С-300. Известно о 6 погибших и 11 раненых.

На следующий день россияне ударили беспилотниками по Славянскому району, потом в обед били по Шевченковскому району. С разницей в 15 – 20 минут удар нанесли по Индустриальному району. Только за этот день в городе пострадало 5 человек.