Нет мотивации выиграть Премьер-Лигу, – Гвардиола об ожиданиях от нового сезона
Источник:Sky Sports
Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от сезона-2024/2025 в АПЛ. У наставника Манчестер Сити уже нет мотивации в очередной раз выиграть чемпионат Англии.
По результатам сезона-2023/2024 чемпионом Англии стал Манчестер Сити. Уже несколько лет подряд "горожане" являются лидерами турнирной таблицы АПЛ.
Читайте также Полузащитник Брайтона побил "вечный" рекорд легендарного Гиггза в АПЛ
Какие ожидания у Гвардиолы от нового сезона
Наставник Манчестер Сити отметил, что их считают фаворитами, однако целью является быть в топ-4, а не выиграть трофей.
Каждый сезон становится все сложнее и сложнее, если немного отстанешь, то вылетишь из гонки. Это реальность, которую я почувствовал с первого сезона здесь. Мы выиграли Премьер-лигу в 6 моих сезонах из 7. Но сейчас начинаем с нуля. Нужно набрать 114 очков,
– рассказал Гвардиола.
Также он признался, что это нормально, когда все хотят обыграть "горожан" и команда всегда может становиться лучше.
"Сейчас у меня нет мотивации выиграть Премьер-лигу еще раз. Она придет в последний месяц", – добавил Пеп Гвардиола.
Отметим, что под руководством испанского наставника Манчестер Сити выигрывал АПЛ 6 раз.