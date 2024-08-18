По результатам сезона-2023/2024 чемпионом Англии стал Манчестер Сити. Уже несколько лет подряд "горожане" являются лидерами турнирной таблицы АПЛ.

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Какие ожидания у Гвардиолы от нового сезона

Наставник Манчестер Сити отметил, что их считают фаворитами, однако целью является быть в топ-4, а не выиграть трофей.

Каждый сезон становится все сложнее и сложнее, если немного отстанешь, то вылетишь из гонки. Это реальность, которую я почувствовал с первого сезона здесь. Мы выиграли Премьер-лигу в 6 моих сезонах из 7. Но сейчас начинаем с нуля. Нужно набрать 114 очков,

– рассказал Гвардиола.

Также он признался, что это нормально, когда все хотят обыграть "горожан" и команда всегда может становиться лучше.

"Сейчас у меня нет мотивации выиграть Премьер-лигу еще раз. Она придет в последний месяц", – добавил Пеп Гвардиола.

Отметим, что под руководством испанского наставника Манчестер Сити выигрывал АПЛ 6 раз.