За результатами сезону-2023/2024 чемпіоном Англії став Манчестер Сіті. Вже кілька років поспіль "містяни" є лідерами турнірної таблиці АПЛ.
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Які очікування у Гвардіоли від нового сезону
Наставник Манчестер Сіті зазначив, що їх вважають фаворитами, однак метою є бути в топ-4, а не виграти трофей.
Кожен сезон стає дедалі складнішим і складнішим, якщо трохи відстанеш, то вилетиш із перегонів. Це реальність, яку я відчув із першого сезону тут. Ми виграли Прем'єр-лігу в 6 моїх сезонах із 7. Але зараз починаємо з нуля. Потрібно набрати 114 очок,
– розповів Гвардіола.
Також він зізнався, що це нормально, коли всі хочуть обіграти "містян" і команда завжди може ставати кращою.
"Зараз у мене немає мотивації виграти Прем'єр-лігу ще раз. Вона прийде в останній місяць", – додав Пеп Гвардіола.
Відзначимо, що під керівництвом іспанського наставника Манчестер Сіті вигравав АПЛ 6 разів.