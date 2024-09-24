Джошуа назвал свои главные ошибки в бою против Дюбуа

Энтони Джошуа прокомментировал бой против Даниэля Дюбуа. Он определил свои главные ошибки, из-за которых соперник смог его нокаутировать.

В ночь на 22 сентября состоялся бой за пояс абсолютного чемпиона мира между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа. Уже в пятом раунде Дюбуа отправил Эй-Джея в нокаут после нескольких нокдаунов, защитив титул IBF.

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Какие ошибки допустил Джошуа

Эй-Джей рассказал, что в первом раунде сразу был оверхенд, который он пропустил. По его словам, он очень высоко держал подбородок, без никакой защиты и в этот момент был удар. Именно с того момента все пошло не так и это был явно не вечер британца.

В пятом раунде я поймал Дюбуа действительно хорошим ударом и когда я хотел его добить хуком пропустил оверхенд. Мы устроили перестрелку и он попал первым. Такое бывает, это – бокс. Это была не моя ночь,

– отметил Энтони Джошуа.

Справка. Поражение от Даниэля Дюбуа стало четвертым в карьере Джошуа. Ранее он дважды уступал Александру Усику, а также однажды мексиканцу Энди Руису.

Напомним, что Эй-Джей не планирует завершать карьеру после поражения от Даниэля Дюбуа.