Какие книги читают игроки сборной Украины – от триллеров до исследований по реабилитации

Футболисты сборной Украины имеют не так много свободного времени во время сборов команды. Многие из них это время проводит за чтением книг, просмотром фильмов или сериалов.

Полузащитник Тарас Степаненко углубляет свои знания в медицине и реабилитологии. Поэтому во время сборов команды читал книгу Ultimate back fitness and performance на английском языке.

"Я понял для себя, что кроме рутинных тренировок надо еще следить за собой и правильно готовить свой организм. Ведь большие нагрузки, надо правильно восстанавливаться, чтобы всегда быть в хорошей форме. Поэтому стараюсь за собой следить. И стараюсь это делать правильно и профессионально. В этой книге есть хорошие слова – "тренируй движения, а не тренируй мышцы". Когда ты правильно двигаешься, тогда правильно работают все мышцы, суставы, связки, и это дает свои плоды", – рассказал Тарас Степаненко.

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Когда же игрок не читает книжки, то смотрит сериалы. Последний – "каштановый человечек". Популярный сериал "Игра в кальмара" он просматривает с женой вместе.

При этом Александр Караваев предпочел книги на экономическую тематику. Сейчас – о нефтяной сфере и зависимости в мире от нее.

Последняя книга, которую прочитал Игорь Харатин – о Дейле Карнеги. А вот нападающий Артем Довбик – биографии футболистов. Среди них – о Роналду и Йохана Кройффа. Георгий Бущан – Джорджа Оруэлла.

"Линия крови" – книга, которую во время сборов читает Сергей Кривцов.