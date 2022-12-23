Клубы УПЛ проведут собрание по соседству с командами страны-оккупанта

Несколько украинских клубов определились с местом проведения зимних тренировочных сборов. Заря и Кривбасс будут готовиться ко второму кругу УПЛ в солнечной Турции.

За информацией СМИ, клубам Украинской Премьер-лиги разрешили проводить свои матчи за пределами страны. Но такое разрешение не касается команд низших лиг.

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Неприветливые соседи

Поэтому руководство Кривбасса и Зари нашли деньги, чтобы отправить свои команды готовиться ко второму кругу за границей.

Агентство Enda Tour сообщило список клубов, которые будут тренироваться бок о бок. К сожалению, рядом с украинскими клубами свое зимнее собрание проведут две команды страны-агрессора – российские Ленинградец и Акрон (Тольятти).

Также рядом с Зарей и Кривбассом будут тренироваться еще ряд иностранных клубов – Актобе (Казахстан), Динамо (Тбилиси), Навбахор (Узбекистан), Вальмиера (Латвия), Пюник (Ереван) и Олимпик (Узбекистан).