За информацией СМИ, клубам Украинской Премьер-лиги разрешили проводить свои матчи за пределами страны. Но такое разрешение не касается команд низших лиг.
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Неприветливые соседи
Поэтому руководство Кривбасса и Зари нашли деньги, чтобы отправить свои команды готовиться ко второму кругу за границей.
Агентство Enda Tour сообщило список клубов, которые будут тренироваться бок о бок. К сожалению, рядом с украинскими клубами свое зимнее собрание проведут две команды страны-агрессора – российские Ленинградец и Акрон (Тольятти).
Также рядом с Зарей и Кривбассом будут тренироваться еще ряд иностранных клубов – Актобе (Казахстан), Динамо (Тбилиси), Навбахор (Узбекистан), Вальмиера (Латвия), Пюник (Ереван) и Олимпик (Узбекистан).
- Первый круг УПЛ оба клуба закончили в первой восьмерке. Заря с 28 очками идет четвертой, поступая третьему "Динамо" лишь двумя баллами.
- Дела Кривбасса несколько хуже – 8-я позиция среди 16 клубов, имея в своем активе 18 пунктов. Правда, старт сезона для команды из Кривого Рога был провальным. Подопечные Юрия Вернидуба никак не могли победить, но с каждым туром дела несколько улучшились.