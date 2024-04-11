После матча с Зарей в рамках 23-го тура УПЛ Днепр-1 остался без нескольких важных игроков. Трое футболистов получили травмы и нуждаются в восстановлении.

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Ключевые футболисты Днепра-1 выбыли на определенный срок

У Пихаленка и Филиппова обнаружили мышечные повреждения. Восстановление после них требует от 2 до 6 недель. Эдуард Сарапий имеет меньшее повреждение – ушиб стопы, из-за чего возьмет небольшую паузу.

Александр Пихаленок и Эдуард Сарапий получили травмы во время матча с Зарей. В то же время Александр Филиппов пропустил эту игру из-за повреждения.

Справка. Сейчас Днепр-1 занимает 4-ю позицию в турнирной таблице УПЛ, набрав 39 очков. Команда отстает от киевского Динамо на 4 балла. Александр Пихаленок в сезоне-2023/2024 провел 29 матчей, где забил 5 мячей и оформил 5 голевых передач. Эдуард Сарапий сыграл 21 матч, забил 1 гол и имеет на своем счету 2 ассиста. Александр Филиппов вышел на поле в 19-ти матчах, забил 8 голов и оформил 3 ассиста.

Следующий матч Днепр-1 сыграет на выезде против Металлиста 1925. Игра запланирована на 15 апреля в 18:00.