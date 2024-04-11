После матча с Зарей в рамках 23-го тура УПЛ Днепр-1 остался без нескольких важных игроков. Трое футболистов получили травмы и нуждаются в восстановлении.
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Ключевые футболисты Днепра-1 выбыли на определенный срок
У Пихаленка и Филиппова обнаружили мышечные повреждения. Восстановление после них требует от 2 до 6 недель. Эдуард Сарапий имеет меньшее повреждение – ушиб стопы, из-за чего возьмет небольшую паузу.
Александр Пихаленок и Эдуард Сарапий получили травмы во время матча с Зарей. В то же время Александр Филиппов пропустил эту игру из-за повреждения.
Следующий матч Днепр-1 сыграет на выезде против Металлиста 1925. Игра запланирована на 15 апреля в 18:00.