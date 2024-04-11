Після матчу з Зорею в межах 23-го туру УПЛ Дніпро-1 залишилось без кількох важливих гравців. Троє футболістів отримали травми та потребують відновлення.
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Ключові футболісти Дніпра-1 вибули на певний термін
У Піхальонка та Філіппова виявили м'язові ушкодження. Відновлення після них потребує від 2 до 6 тижнів. Едуард Сарапій має менше ушкодження – забій стопи, через що візьме невелику паузу.
Олександр Піхальонок та Едуард Сарапій отримали травми під час матчу з Зорею. Водночас Олександр Філіппов пропустив цю гру через ушкодження.
Наступний матч Дніпро-1 зіграє на виїзді проти Металіста 1925. Гра запланована на 15 квітня о 18:00.