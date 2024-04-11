Після матчу з Зорею в межах 23-го туру УПЛ Дніпро-1 залишилось без кількох важливих гравців. Троє футболістів отримали травми та потребують відновлення.

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Ключові футболісти Дніпра-1 вибули на певний термін

У Піхальонка та Філіппова виявили м'язові ушкодження. Відновлення після них потребує від 2 до 6 тижнів. Едуард Сарапій має менше ушкодження – забій стопи, через що візьме невелику паузу.

Олександр Піхальонок та Едуард Сарапій отримали травми під час матчу з Зорею. Водночас Олександр Філіппов пропустив цю гру через ушкодження.

Довідка. Наразі Дніпро-1 займає 4-ту позицію в турнірній таблиці УПЛ, набравши 39 очок. Команда відстає від київського Динамо на 4 бали. Олександр Піхальонок у сезоні-2023/2024 провів 29 матчів, де забив 5 м'ячів та оформив 5 гольових передач. Едуард Сарапій зіграв 21 матч, забив 1 гол та має на своєму рахунку 2 асисти. Олександр Філіппов вийшов на поле у 19-ти матчах, забив 8 голів та оформив 3 асисти.

Наступний матч Дніпро-1 зіграє на виїзді проти Металіста 1925. Гра запланована на 15 квітня о 18:00.